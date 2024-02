Dove vedere Sassuolo-Empoli in tv

La partita tra Sassuolo e Empoli, valida per la 26^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 24 febbraio alle 15 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Sassuolo e Empoli

L’Empoli ha perso ciascuna delle ultime due sfide di Serie A contro il Sassuolo, dopo che aveva vinto tre delle quattro precedenti; in particolare, dopo il ko per 3-4 nella gara d’andata di questo campionato, i toscani potrebbero trovare la sconfitta in entrambe le gare stagionali nel torneo contro i neroverdi per la prima volta dal 2016/17. Quella tra Empoli e Sassuolo è la sfida che si è verificata più volte nella storia della Serie A senza mai vedere un pareggio: in 13 precedenti sono otto i successi per i neroverdi contro cinque a favore degli azzurri. Il Sassuolo ha vinto cinque dei sei precedenti interni contro l’Empoli in Serie A (una sconfitta); solo contro il Genoa (sei) ha trovato più successi casalinghi nella competizione. L’Empoli ha perso solo due delle ultime sette trasferte di Serie A (2 vittorie, 3 pari) e in particolare ha vinto la più recente, contro la Salernitana; l’ultima volta in cui i toscani hanno trovato il successo in due gare esterne di fila nella competizione risale a ottobre 2021, quando la prima fu contro la Salernitana e la seconda proprio contro il Sassuolo. Nessuna squadra ha ottenuto meno punti in Serie A rispetto al Sassuolo da inizio dicembre ad oggi: appena cinque (come Frosinone e Salernitana); tuttavia, considerando solo gli incontri casalinghi, i neroverdi hanno evitato la sconfitta in quattro delle ultime sei gare di campionato (1 vittoria, 3 pareggi). Nonostante due delle ultime tre reti dell’Empoli siano state segnate su calcio di rigore (entrambe con M'Baye Niang), quella toscana è la formazione che ha realizzato in percentuale più reti su azione in questa Serie A: l’84% (16 su 19) e che conta meno centri su palla inattiva nel torneo in corso (appena tre).