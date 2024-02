Dove vedere Cagliari-Napoli in tv

La partita tra Cagliari e Napoli, valida per la 26^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 25 febbraio alle 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cagliari e Napoli

Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 25 partite contro il Napoli in Serie A (7 pareggi, 17 sconfitte); inoltre, in nessuna delle ultime 14 sfide i sardi hanno realizzato più di una rete contro i partenopei, segnando sette gol, di cui nessuno nel corso del primo tempo. Il Napoli ha vinto sei delle ultime sette trasferte contro il Cagliari in Serie A (un pari), segnando in media 2,9 gol a partita nel parziale, anche se l’unico pareggio nel periodo è arrivato nella sfida più recente: 1-1 il 21 febbraio 2022, proprio nella 26^ giornata di campionato. Dopo una serie casalinga di quattro vittorie e due pareggi in Serie A, il Cagliari ha perso le ultime due gare in casa e l’ultima volta che ha subito tre sconfitte interne di fila nello stesso massimo campionato risale al periodo marzo-aprile 2022, sotto la guida di Walter Mazzarri. Il Napoli non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime 10 gare giocate in Serie A; inoltre, i partenopei non segnano da cinque trasferte di fila e in un singolo massimo campionato non fanno peggio dall’aprile 1973, una serie che arrivò addirittura a 14, con Giuseppe Chiappella allenatore. Il Napoli conta 29 punti in meno rispetto allo stesso punto dello scorso campionato: nessuna squadra campione in carica aveva mai avuto una tale differenza negativa dopo 24 gare giocate rispetto alla stagione precedente nella storia della Serie A a girone unico; il record apparteneva al Milan 1957/58 (-26 punti, contando 3 punti a vittoria da sempre). Francesco Calzona è il terzo allenatore a guidare il Napoli nel 2023/24; la squadra partenopea non aveva tre diversi tecnici nella stessa stagione dal 1997/98, quando si alternarono sulla panchina Bortolo Mutti, Carlo Mazzone, Giovanni Galeone e Vincenzo Montefusco. Inoltre non era mai successo che tre allenatori diversi sedessero sulla panchina della squadra campione in carica in Serie A in una singola stagione.