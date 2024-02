Le sue parole a DAZN: "Di rigori così, da Var, se ne sono visti tanti quest'anno. Diciamo che contro il Milan avevamo un credito da smaltire. Chi viene da altre generazioni come me, forse queste decisioni non le riconosce tanto"

Un punto a San Siro. "Sofferto", come spiega Gasperini, per merito del Milan. Leao segna ma poi Koopmeiners fissa il risultato sul pari, su rigore, di cui ne ha parlato Pioli e di cui ne ha parlato anche Gasperini a DAZN: "Di rigori così, da Var, se ne sono visti tanti quest'anno - spiega Gasperini -. Sicuramente io non sono mai stato favorevole a questo tipo di decisioni, ma sono diventati molto frequenti. Diciamo che contro il Milan avevamo un credito da smaltire riguardo ai rigori. In questo calcio ce ne sono diversi che, chi arriva da altre generazioni, forse non li riconosce tanto". In conferenza stampa ha toccato nuovamente il tema, definendolo "un rigorino".