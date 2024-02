Davvero scatenato Lautaro Martinez, capocannoniere con 22 gol in 1.891 minuti giocati. Ne ha raccolti solo 61 in meno Nicolò Cambiaghi, rimasto però ancora a secco in campionato. Quali sono gli attaccanti dei top 5 tornei d'Europa con più minuti all'attivo senza segnare? Nessuno come la punta dell'Empoli, ma tra chi ne ha disputati almeno 1.000 c'è un altro protagonista della Serie A

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT