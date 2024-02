Bigica: "Sognavo questo momento, siamo agguerriti"

Esordio ufficiale per Emiliano Bigica sulla panchina del Sassuolo. L'ex allenatore della Primavera neroverde prende il posto dell'esonerato Dionisi e affronterà, nel recupero della 21^giornata non disputata per gli impegni dei partenopei in Supercoppa, il Napoli: "Si è svolto tutto velocemente dopo la partita della Primavera. Ho fatto tanta gavetta, sono qui da quattro anni e adesso mi si è presentata questa occasione. Sono pronto a dare una mano in un momento non facile: voglio ringraziare oltre alla famiglia Squinzi e al direttore Carnevali e a tutta la dirigenza anche Alessio Dionisi con cui ho avuto un ottimo rapporto in questi anni" Proprio a Napoli Bigica ha vissuto un'esperienza da giocatore: "Una piazza nella quale mi sono tolto grandi soddisfazioni e una città in cui io e la mia famiglia siamo stati benissimo. Il Napoli è una squadra con molti campioni che vorrà venire a Sassuolo per fare risultato pieno". Sul momento della squadra: "Ho parlato con i giocatori, c'è bisogno di tirare al massimo per raggiungere una salvezza che ci meritiamo per i valori tecnici che abbiamo espresso e per i nostri tifosi. Ci sono tante squadre in pochi punti, dobbiamo avere continuità di risultati ma soprattutto dobbiamo avere quel furore agonistico, quello spirito che ci porta a far sì che ogni partita come l'ultima che giochiamo nella nostra vita"