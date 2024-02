Doveva lasciare la Juventus a gennaio, ma il problema alla tibia che lo tiene ai box ormai da dicembre non ha convinto l'Atletico Madrid. Kean è stato 'rispedito' al mittente e chissà che adesso non possa diventare una freccia in più all'arco di Massimiliano Allegri per questo finale di stagione. Intanto Moise vede la luce in fondo al tunnel: nella giornata di martedì 27 febbraio l'attaccante ha svolto gran parte del lavoro con la squadra. L'infiammazione alla tibia sembra alle spalle e l'ex Everton potrebbe tornare presto tra i convocati. Difficile contro il Napoli (3 marzo), più probabile per il match della 28^ giornata di Serie A contro l'Atalanta, il 10. Tre mesi dopo l'ultima presenza.