Domani Sassuolo-Napoli: dubbio difesa per Calzona

Sassuolo e Napoli si sfidano nel recupero della 21^ giornata: match in programma mercoledì 28 febbraio alle 18 al Mapei Stadium. Debutto sulla panchina neroverde per Bigica: Boloca squalificato, Thorstvedt dovrebbe essere arretrato al fianco di Matheus Henrique con Volpato nel tridente di trequartisti. Calzona ritrova il capitano Di Lorenzo dopo la squalifica, ma perde Cajuste per infortunio. Dubbio Ostigard-Natan in difesa. Davanti spazio al tridente Politano-Osimhen-Kvara

