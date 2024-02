Giornata di riposo per i nerazzurri dopo la netta vittoria a San Siro contro l’Atalanta. Match in cui Davide Frattesi è uscito dopo appena 10 minuti dal suo ingresso per un fastidio muscolare arrivato proprio dopo una sua rete. Al momento, l’ex Sassuolo sta svolgendo lavoro personalizzato ma le sue condizioni non sembrano preoccupare, tant’è che non sono previsti esami medici nell’immediato e potrebbe essere disponibile già contro il Genoa lunedì 4 marzo

Non sono previsti esami per Frattesi

Il classe 1999 ha svolto lavoro personalizzato ad Appiano. Le sue condizioni non sembrano preoccupare lo staff medico nerazzurro, tant’è che non ha svolto ulteriori esami strumentali all’adduttore. Accertamenti che verranno effettuati soltanto in caso di ulteriori fastidi, ma se così non fosse Frattesi sarà già a disposizione per il match contro il Genoa in programma lunedì 4 marzo a San Siro.