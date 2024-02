Il centrocampista azzurro si racconta a La Gazzetta dello Sport: "Il calcio sarà sempre la mia ossessione, da piccolo indossavo la maglia di Del Piero". La Nazionale: "Un sogno, ma ora non ci penso". La priorità ora è fare bene in rossoblù, con il Bologna ha già collezionato 4 gol in 17 gare in stagione: "Qui sto benissimo, Thiago Motta è un maestro di calcio. Arrivare in Europa sarebbe fantastico. Mi piace fare gol, ma cerco di essere utile alla squadra"

L’anno scorso il Bologna ha terminato il campionato al nono posto in classifica a 54 punti, un record per la squadra rossoblù, quest’anno invece staziona stabilmente tra i primi della classe. Grande merito va alla gestione Motta: "Con Thiago Motta mi trovo benissimo. È un maestro di calcio che chiede molto a ciascuno di noi, aiuta a migliorare sotto tutti i punti di vista, e sa garantire un clima sereno all'interno dello spogliatoio. Siamo un gruppo di ragazzi che hanno una gran voglia di giocare a calcio, non solo di vincere”. In questo momento gli emiliani sarebbero qualificati per la Champions League, al quarto posto in classifica anche grazie ai gol di Joshua Zirkzee: "Non so se l'Europa è l'obiettivo, certo sarebbe fantastico, dobbiamo provare a vincere ogni volta che scendiamo in campo. Zirkzee ha delle doti incredibili, lo si vede in campo. È un bravissimo ragazzo, solare, divertente. Come calciatore è molto giovane e ha margini di crescita per me impressionanti".