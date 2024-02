Pogba squalificato 4 anni per il caso doping

Il Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) ha accolto la richiesta della Procura antidoping e ha squalifcato Paul Pogba per 4 anni: il giocatore francese, che era stato sospeso in via cautelare dopo essere stato trovato positivo al deidroepiandrosterone in seguito a un controllo dello scorso agosto al termine di Udinese-Juventus, potrà ricorrere contro questa sentenza al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna