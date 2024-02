Sassuolo, chi dopo Bigica?

È possibile che al Sassuolo, dopo l’esonero di Alessio Dionisi e l’incarico a tempo a Bigica, decidano in queste ore di cambiare ancora. Dopo il ko pesante con il Napoli e in vista della trasferta con l’Hellas. Dalla società arrivano conferme che riflessioni sono in atto per gestire -e in fretta- lo stato di crisi. In questo momento in pole per sostituire Bigica c'è Leonardo Semplici. L'ex allenatore di Spal, Cagliari e Spezia è stato contattato in queste ore: è il favorito. Nessun margine invece per trovare l'accordo con Fabio Grosso, esonerato dopo l’esperienza non positiva in Ligue 1 al Lione. Si era cominciato a riparlare con Grosso in queste ore, c’erano già stati contatti prima della scelta di Bigica: ma non si trova l'intesa con il campione del mondo 2006, un anno fa alla guida del Frosinone promosso in A. Non arrivano aperture nemmeno da Gennaro Gattuso, che ha come Grosso da poco concluso la sua esperienza in Francia, sulla panchina dell’Olympique Marsiglia. Nella notte ci sono stati poi nuovi contatti con Davide Ballardini, ultima esperienza alla Cremonese dove è stato esonerato a settembre: non si è trovato l’accordo economico però. Una decisione è comunque attesa in queste ore.