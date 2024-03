Due buone notizie per Massimiliano Allegri in vista del Napoli: Danilo e Chiesa hanno lavorato questo giovedì in gruppo. Partiranno per Napoli, ma ovviamente non sono al meglio. L'emergenza a centrocampo rimane, vista l'assenza di McKennie e Rabiot: domani la squadra si allenerà nel pomeriggio e poi volerà a Napoli. Nel video le ultime news di Giovanni Guardalà

