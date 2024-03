Liverani: "Dia si è rifiutato di entrare"

L’allenatore della Salernitana ha raccontato l’episodio al termine del match pareggiato per 1-1 al Bluenergy Stadium contro l’Udinese: "Mancavano sette minuti e lui si è rifiutato di scendere in campo arrecando un danno ai compagni". Sulle possibili conseguenze: "Fuori rosa? Non spetta a me, ma non posso contare su di lui"

"Dia non è voluto entrare alla fine, ha fatto questa scelta e ne prendiamo atto". Queste le parole di Fabio Liverani al termine di Udinese-Salernitana terminato 1-1. L’allenatore dei campani punta il dito contro l’attaccante senegalese: "Avevo detto che ho bisogno di tutti dal 1’ al 90’ a prescindere, mancavano sette minuti e ha deciso di non entrare". Poi aggiunge: "Credo sia una scelta definitiva, si è rifiutato e ha arrecato un danno non a me ma ai suoi compagni". Sulle possibili conseguenze: "Rispetto la sua scelta ma da domani con la società devo prenderne atto. Metterlo fuori rosa? Non spetta a me, ma so che è un giocatore su cui non posso contare. Non mi sento tradito, ha soltanto fatto una scelta sbagliata, non volendo entrare con la squadra avversaria in 10 quando poteva essere una soluzione importante. Ho un gruppo fantastico e andremo avanti…"