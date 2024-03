Le parole dell'allenatore al termine del match perso 2-1 contro il Napoli: "La squadra ha giocato bene e siamo ancora secondi in classifica, dispiace perché torniamo a casa sconfitti. Abbiamo 57 punti e siamo pienamente in linea con l'obiettivo Champions. Tutti gli anni di questo periodo c'è il dilemma sul mio futuro, credo che in questo momento il 'problema Allegri' non esista"

Sconfitta con l'amaro in bocca per la Juventus, caduta 2-1 al "Maradona" contro il Napoli a causa di un gol di Raspadori a due minuti dal 90'. "Stasera è stata davvero una bella partita - ha commentato Massimiliano Allegri al termine del match. Nel primo tempo abbiamo avuto delle buone occasioni che non siamo riusciti a sfruttare. La squadra comunque ha fatto bene, siamo ancora secondi in classifica e abbiamo ancora 11 partite da giocare per raggiungere il nostro obiettivo". L'allenatore bianconero è soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi nonostante la sconfitta: "È stato davvero bello vedere la squadra che si è aiutata. Difensivamente abbiamo rischiato solo su delle mischie, occasioni da gol nitide davanti a Szczesny il Napoi non ne ha avute. Dispiace perché torniamo a Torino sconfitti, ma cerchiamo di vedere anche il lato positivo: forse stasera ha giocato la formazione più giovane della storia della Juventus, questo vuol dire che il club sta lavorando e ha lavorato bene. L'importante è raggiungere l'obiettivo Champions League, al momento abbiamo 57 punti e siamo piena in corsa".