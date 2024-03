Dove vedere Atalanta-Bologna

La partita tra Atalanta e Bologna valida per la 27^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 3 marzo alle 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Atalanta e Bologna

L’Atalanta ha vinto 38 delle 105 sfide contro il Bologna in Serie A (28 pareggi, 39 sconfitte), contro nessuna squadra la Dea ha ottenuto più successi nel torneo (38 anche contro la Lazio). Il Bologna ha vinto le ultime due partite di campionato contro l’Atalanta senza subire gol, gli emiliani potrebbero ottenere tre successi di fila contro la Dea in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1962 e il 1963 con Fulvio Bernardini allenatore; l’ultima volta che invece i rossoblù hanno registrato almeno tre clean sheet di fila contro i nerazzurri nel massimo campionato risale al periodo tra il 1977 e il 1979 (quattro in quel caso). L’Atalanta è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 sfide casalinghe contro il Bologna in Serie A (8 vittorie, 3 pareggi), perdendo però quella più recente (2-0, l’8 aprile 2023), solo una volta i rossoblù hanno vinto due trasferte di fila contro la Dea nel torneo: tra il 1954 e il 1955 con Giuseppe Viani alla guida. L’Atalanta ha vinto le ultime sette gare al Gewiss Stadium in campionato, nella sua storia in Serie A non ha mai ottenuto otto successi casalinghi di fila. Il Bologna ha vinto le ultime cinque partite in campionato, gli emiliani hanno ottenuto almeno sei successi di fila solo due volte nella loro storia in Serie A: sei tra aprile e maggio 1967 con Luis Carniglia allenatore e 10 tra il novembre 1963 e il febbraio 1964 con Fulvio Bernardini alla guida. Il Bologna ha vinto 13 delle 26 gare di un campionato di Serie A per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria, dopo il 2001/02 (13 anche in quel caso). In caso di successo anche contro l’Atalanta salirebbe a 14 vittorie in 27 partite in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 1965/66 (15 in quel caso e 2° posto a fine campionato).