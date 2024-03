Carnevali: "Ballardini per scossa, Berardi leader"

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Verona-Sassuolo, scontro molto importante per la lotta salvezza delle due squadre, l'amministratore delegato del club neroverde Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Sky Sport per spiegare la scelta Ballardini come successore di Dionisi e Bigica sulla panchina del Sassuolo e commentare il ritorno di Berardi

A pochi minuti dal via di Verona-Sassuolo è intervenuto a Sky Giovanni Carnevali amministratore delegato del Sassuolo. Il tema principale il cambio di panchina con l'arrivo di Ballardini: "Non è una situazione facile quella in cui siamo, altrimenti non avremmo cambiato allenatore. Siamo fiduciosi nella squadra e in quello che Ballardini ci può portare, rispetto a quello che è mancato prima. Io credo che, in un momento di difficoltà, sia il profilo adatto per noi. Credo sia la persona giusta per dare la scossa: pensiamo che la squadra abbia dei valori, ma anche qualche carenza e difficoltà. Penso che Ballardini abbia le caratteristiche giuste". Una battuta poi anche sul ritorno di Berardi da titolare: "Il ritorno di Berardi ci può portare tanto, è il nostro campione e con lui abbiamo portato a casa risultati e punti. Siamo felici di averlo qua, speriamo rientri in condizione nel miglior modo possibile. Ci dà una mano anche nello spogliatoio"