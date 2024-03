Confermate le brutte sensazioni per il suo infortunio: "Gli esami strumentali effettuati a Domenico Berardi hanno evidenziato la lesione completa del tendine d'Achille della gamba destra - si legge nel comunicato del club -. Il calciatore, nella mattinata di domani, verrà sottoposto ad intervento chirurgico dal Prof. Stefano Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo di Bologna". Dopo la riabilitazione, Berardi dovrebbe tornare in estate per l'inizio della prossima stagione

Lesione completa del tendine d'Achille. Ecco la diagnosi dell'infortunio di Domenico Berardi, comunicata dal Sassuolo attraverso i propri canali ufficiali. Confermate le brutte sensazioni delle ore precedenti quando l'attaccante neroverde, rientrato in campo al Bentegodi a distanza di un mese e mezzo, era stato costretto a uscire tra le lacrime dopo un'ora di gioco. Grave il problema al tendine d'Achille della gamba destra, infortunio che chiude in anticipo la sua stagione e lo costringe all'intervento chirurgico in programma martedì mattina a Bologna. Dopo l'operazione inizierà la riabilitazione di Berardi, che dovrebbe tornare a disposizione in estate per l'inizio della prossima stagione.