Durante la partita contro il Genoa il centrocampista nerazzurro si è alzato per il riscaldamento ma è subito tornato in panchina. Inzaghi fa chiarezza: "Non si sentiva completamente libero, ha preferito non rischiare ed è stato intelligente a fermarsi, sapeva che in quel momento ci serviva qualcuno che stesse bene. Al Bologna mancano quattro giorni e proveremo a portarlo con noi"

