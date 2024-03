L'allenatore del Genoa a Sky: "Dal campo non sembrava rigore, rivedendolo ne ho abbastanza la certezza, ma non voglio polemizzare e preferisco parlare della prova dei miei giocatori, di personalità e coraggio. Arbitri? Credo serva comunicazione da parte di tutti e disponibilità degli arbitri nell'ascoltare il Var"

Il suo Genoa cade in casa dell'Inter. Segnano Asllani e poi Sanchez su rigore, molto discusso in campo, assegnato immediatamente dall'arbitro e poi confermato con l'ausilio del Var, nella lente di ingrandimento il contrasto di Frendrup su Barella: "Dal campo non sembrava rigore - analizza Gilardino a Sky Sport -, rivedendolo ne ho abbastanza la certezza. Sono sicuramente attimi, quando un arbitro viene richiamato al Var ci sono situazioni da valutare, non voglio polemizzare ma è molto dubbio. Ad ogni modo, preferisco parlare della prova dei miei, che è stata di personalità e coraggio. C'è stato un secondo tempo importante da parte nostra. Dispiace, ma abbiamo interpretato bene questa partita, contro una squadra molto forte".