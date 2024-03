Dove vedere Inter-Genoa in tv

La partita tra Inter e Genoa , valida per la 27^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 4 marzo alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Aldo Serena. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Lunedì sera Mario Giunta e Fabio Tavelli guidano la “ Casa dello Sport Night ”, con Beppe Bergomi e Massimo Marianella, per approfondire i temi della serata.

I numeri di Inter e Genoa

L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime nove sfide contro il Genoa in Serie A. Entrambe le squadre hanno pareggiato entrambe le ultime due sfide di campionato. L’Inter ha vinto tutte le ultime nove partite casalinghe contro il Genoa in campionato. In caso di successo contro il Genoa i nerazzurri avranno guadagnato 72 punti in 27 gare, esattamente quanti ne avevano ottenuti nell’intera scorsa stagione di Serie A (72, ma in 38 giornate). L’Inter potrebbe, inoltre, vincere nove match di fila in Serie A per la prima volta con Simone Inzaghi alla guida, l’ultima volta risale infatti al periodo tra gennaio e aprile 2021 (11 in quel caso con Antonio Conte). Il Genoa è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 partite di campionato; da metà dicembre 2023, infatti, solo l’Inter non ha perso alcuna delle partite disputate in Serie A. La prossima sarà la 300ª panchina in Serie A per Simone Inzaghi, che diventerà l’allenatore con più successi dopo lo stesso numero di gare nella storia della competizione – attualmente a 178.