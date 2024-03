Nella 28^ giornata l'Inter capolista sarà di scena sul campo del sorprendente Bologna: sarà anche la sfida nella sfida tra Thuram e Zirkzee, entrambi in doppia cifra e tra i principali protagonisti in positivo di questo campionato. Ecco tutti i numeri dell'incrocio in programma al Dall'Ara

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT