Gilardino: "Gara aperta, dobbiamo avere ambizione"

Le parole dell'allenatore del Genoa in vista della sfida contro il Monza: "Una squadra organizzata, propositiva e con la possibilità di cambiare anche modello tattico sia dall'inizio e a partita in corso. Hanno tante opzioni offensive e tanto talento"

Alberto Gilardino presenta in conferenza stampa la sfida contro il Monza, dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter: "Il sentimento di questi giorni è di arrabbiatura. Un sentimento che ci dobbiamo portare sino a domani sera dentro la partit a - ha dichiarato Gilardino -. Fare un secondo tempo del genere e non raccogliere un risultato positivo fa rabbia. Questo sentimento dobbiamo trasformarlo in energia positiva per la gara di domani". Di fronte un Monza avanti appena tre punti. "Una squadra organizzata e propositiva. Una squadra che ha la possibilità di cambiare anche modello tattico sia dall'inizio e a partita in corso. Hanno tante opzioni offensive e tanto talento. Sarà una partita molto aperta e da parte nostra abbiamo archiviato la gara dell'altra sera dove abbiamo speso tantissimo sia a livello fisico che di energia mentale. Ai ragazzi ho detto di avere una forte ambizione e di giocare la gara da Genoa".

"I momenti normali di Gudmundsson possono essere decisivi"

Squalificato Vasquez, Gilardino dovrà fare a meno anche di Haps e Martin, "affaticato", mentre Malinovskyi si è ripreso da un attacco influenzale. Ma l'attesa è soprattutto per Gudmundsson apparso in flessione nelle ultime sfide. "E' fisiologico in una stagione per un giocatore avere dei momenti al top e avere dei momenti normali. Ma i momenti normali di Gudmundsson possono essere decisivi. Da Albert ci aspettiamo e mi aspetto tanto domani sera. Non deve focalizzarsi sul gol ma sulle giocate singole e per la squadra facendosi trovare pronto".