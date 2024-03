Prima della partita contro lo Slavia Praga, l'amministratore delegato rossonero ha parlato di vari temi ai microfoni di Sky Sport: "Con il presidente Cardinale vogliamo innovare e crescere. Non ci sarà l'ingresso in società del fondo PIF o di altri investitori arabi". L'ultimo nuovo innesto però è andato bene: "Ibrahimovic è stato un campione in campo, lo sarò anche fuori"

Il futuro del Milan è ancora saldamente nella mani di Red Bird, del presidente Jerry Cardinale e di tutta l'attuale dirigenza. Parola di Giorgio Furlani. L'amministratore delegato del Milan ha parlato a Sky prima dell'inizio della sfida di Europa League allo Slavia Praga: "Le parole di Cardinale a Londra? Nulla di strano, invito a sentirle in inglese. Ha parlato di innovazione e crescita, tutti obiettivi che perseguiamo". Insieme a Zlatan Ibrahimovic e senza nuovi soci: "Zlatan era con noi a Londra, c'è perfetta sintonia tra tutti. Dopo essere stato un campione in campo, lo sarà anche fuori. Ha portato nuove competenze. Voci di nuovi ingressi in società come Pif o altri fondi arabi? Sono tutte false speculazioni". Molta positività anche per quanto riguarda il campo: "Abbiamo recuperato tutti i giocatori infortunati e ora siamo pronti per affrontare il resto del campionato e l'Europa League, che proveremo a vincere per la prima volta".