Dove vedere Napoli-Torino

I numeri di Napoli e Torino

Il Torino è l’avversario contro cui il Napoli ha pareggiato più sfide nella sua storia in Serie A: 55 su 139 (completano il quadro 51 successi partenopei e 33 vittorie granata); l’ultimo pareggio tre le due formazioni in campionato risale al 23 dicembre 2020 (1-1 al Maradona). Dopo il successo per 3-0 nella gara d’andata, il Torino potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Napoli in Serie A per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A, dopo il 2008/09. Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 11 sfide casalinghe contro il Torino in Serie A (7 vittorie, 4 pareggi), l’ultimo successo dei granata fuori casa contro i partenopei nel torneo risale al 17 maggio 2009: 2-1 in rimonta con i gol di Rolando Bianchi e Alessandro Rosina dopo il vantaggio iniziale azzurro di Inacío Pià. Il Napoli ha vinto gli ultimi due match di campionato, i partenopei non registrano tre successi di fila nella stessa stagione in Serie A dal periodo tra gennaio e febbraio 2023 (otto in quel caso). Il Torino è la squadra che ha pareggiato con il punteggio di 0-0 più partite in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (sei). In generale, solo l’Udinese (15) ha registrato più pareggi dei granata (10) nella Serie A 2023/24. Solo l’Inter (17) ha mantenuto la porta inviolata più volte del Torino (13) in questo campionato; i granata hanno registrato almeno 13 clean sheet dopo 27 partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 1991/92 (16 in quel caso). La prossima sarà la 100^ presenza di Victor Osimhen in Serie A (61 reti fin qui per lui), solo cinque giocatori hanno realizzato più gol nelle prime 100 gare in Serie A tra quelli che hanno esordito nel torneo nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Cristiano Ronaldo (81 reti in 98 match totali), Gonzalo Higuaín (65), Andriy Shevchenko (64), Vincenzo Montella (64) e David Trézéguet (63).