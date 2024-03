Dove vedere Lecce-Verona

La partita tra Lecce e Verona, valida per la 28^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 10 marzo alle 12.30 in diretta su Sky , canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Dario Massara con il commento di Lorenzo Minotti. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Francesco Modugno. Inoltre appuntamento con 'La Casa dello Sport- Day' dalle ore 11.30 e dalle 14.30 con Giorgia Cenni in compagnia di Stefano De Grandis, Gianfranco Teotino e Lorenzo Minotti in collegamento da Lecce.

I numeri di Lecce e Verona

L’Hellas Verona è imbattuto da otto match contro il Lecce in Serie A (5 vittorie, 3 pari): si tratta di una delle due serie aperte più lunghe di gare di fila senza sconfitte contro una singola avversaria per gli scaligeri nel massimo campionato (come contro il Cagliari). Dopo una serie di tre vittorie consecutive contro l’Hellas Verona tra Serie A e B, il Lecce non ha trovato alcun successo nei cinque più recentri incontri contro i gialloblù in campionato (1 pari, 4 sconfitte) e in particolare non ha trovato il gol in quattro di questi (appena due reti segnate, nel 2-2 ottenuto nella gara d’andata di questo torneo). L’Hellas Verona ha vinto le ultime due trasferte di Serie A contro il Lecce, dopo che non aveva trovato alcun successo nelle precedenti sei. Il Lecce ha subito gol in ciascuna delle ultime 22 gare di Serie A, già la sua serie negativa più lunga in una singola stagione nella competizione; dal punto di vista offensivo, invece, la formazione pugliese non ha trovato la rete in ben sette delle ultime 11 partite di campionato, intervallo temporale in cui infatti ha vinto appena una volta (2 pareggi, 8 sconfitte). L’Hellas Verona ha vinto solo uno delle ultime sette gare giocate in Serie A (3 pari, 3 sconfitte), proprio la più recente contro il Sassuolo: i gialloblù sono riusciti a trovare il successo in due partite di fila nella competizione solo una volta da febbraio 2022, nelle prime due partite di questo torneo, contro Empoli e Roma. Dopo aver vinto quattro dei primi sei incontri di Serie A giocati nell’anticipo domenicale (1 pari, una sconfitta), il Lecce non ha registrato alcun successo nei sei più recenti (3 pareggi, 3 sconfitte).