Dove vedere Milan-Empoli

La partita tra Milan e Empoli, valida per la 28^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 10 marzo alle 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Milan e Empoli

L’Empoli ha vinto solo una delle ultime 14 sfide di Serie A contro il Milan (5 pareggi, 8 sconfitte): 2-1 il 23 aprile 2017, a San Siro, con le reti di Levan Mchedlidze e Mame Thiam. Il Milan ha tenuto la porta inviolata in ben quattro delle ultime sei gare contro l’Empoli in Serie A, dopo che aveva subito almeno una rete in tutte le precedenti 10. L’Empoli ha evitato la sconfitta in quattro degli ultimi sei confronti con il Milan nel girone di ritorno di Serie A, anche se negli ultimi tre non ha realizzato neanche una rete. Da inizio dicembre, solo l’Inter ha ottenuto più punti e segnato più reti del Milan in Serie A: 40 punti e 39 reti per i nerazzurri nel periodo, 30 e 30 per i rossoneri. Dopo una serie di cinque trasferte consecutive senza successi in Serie A (3 pari, 2 sconfitte), l’Empoli ha vinto le due più recenti, contro Salernitana e Sassuolo; l’ultima volta che i toscani hanno ottenuti i tre punti in tre gare esterne di fila nella competizione è stata tra dicembre 2015 e gennaio 2016, con Marco Giampaolo in panchina. Tra le squadre che hanno chiuso il girone d’andata di questa Serie A nelle ultime otto posizioni, l’Empoli è quella che ha conquistato più punti nelle prime otto gare giocate nel girone di ritorno: 12, appena uno in meno di quelli ottenuti in tutta la prima parte di stagione (13). Il Milan è la squadra che ha segnato più gol in questa stagione con giocatori subentrati nei cinque principali campionati europei (13): questo è anche un record per i rossoneri in un singolo torneo di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, mentre in generale dal 1994/1995 hanno fatto meglio solo il Napoli (16 nel 2022/23), la Fiorentina (17 nel 2022/23) e l’Atalanta (20 nel 2019/20 e 21 nel 2020/21). In caso di successo, Stefano Pioli supererebbe i 350 punti totalizzati da allenatore sulla panchina del Milan in Serie A (attualmente a 348), diventando il secondo tecnico capace di tagliare questo traguardo con i rossoneri nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Carlo Ancelotti (557).