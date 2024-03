Cioffi: "Felice per i ragazzi, ora basta cadute"

L'allenatore dell'Udinese commenta il 'colpaccio' della sua squadra all'Olimpico: "Vinciamo con le big? Perché in casa abbiamo troppe pressioni che non sappiamo gestire. Felice per i ragazzi ma dobbiamo fare attenzione a non cadere. Siamo più vicini all'obiettivo". Su Lucca e Thauvin: "Uno deve spingere sempre al massimo perché è giovae, l'altro è un talento naturale"

E' molto soddisfatto per la vittoria ma anche per la prestazione della sua Udinese, Gabriele Cioffi che commenta il match: "Ho visto gestione della pressione e concentrazione. Non è certo scontato per una squadra giovane come la nostra. Sono contento per i ragazzi - dice - Tuttavia siamo passati spesso da voli pindarici a cadute clamorose, proprio per questo dobbiamo pensare alla prossima partita in modo serio. Certo, siamo più vicini all'obiettivo". Le quattro vittorie dell'Udinese contro quattro big a cosa sono dovute? "In casa abbiamo troppe pressioni che non siamo pronti a gestire. Sono convinto che questa vittoria ci permetterà di affrontare il Torino tra le mura amiche con più amore anche da parte dei nostri sostenitori. Solo così ne possiamo venire fuori. Altrimenti ci accontenteremo dei successi in trasferta".