Nel pieno della corsa Champions il Bologna di Motta perde il suo leader offensivo Zirkzee per 3-4 settimane. Senza di lui solo una partita di campionato, persa, ma anche una vittoria in Coppa Italia. Come cambiano le percentuali di successo delle altre big del campionato senza il "big", inteso come calciatore? L'Inter ha vinto anche senza Lautaro, mentre la Juve soffre di più l'assenza di Vlahovic. E il Milan senza Leao…

