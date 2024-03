Milan-Inter, biglietti in vendita oggi nel settore ospiti

I tifosi nerazzurri fanno i calcoli ormai da un po' e hanno una giornata segnata in calendario: la 33^, il derby contro il Milan. Vincendo le prossime cinque, infatti, l'Inter sarebbe aritmeticamente campioni d'Italia. Anche per questo motivo i sostenitori della squadra di Inzaghi, seppur il match si giocherà "in casa" dei rossoneri, non vogliono assolutamente perdersi quest'appuntamento che potrebbe finire nella storia del club. La società ha aperto oggi martedì 12 marzo i biglietti per il settore ospiti al Meazza. "Ci sono partite che non hanno bisogno di presentazioni: ci sono partite che possono regalare momenti indimenticabili ed emozioni profonde - esordisce il comunicato ufficiale dell'Inter -. Il derby di Milano è tutto questo e anche molto di più: è una storia centenaria di campioni, di vittorie e di interismo. Si giocherà in casa del Milan: per questo motivo tutti i tifosi interisti sono chiamati a colorare di nerazzurro il settore ospiti di San Siro. La data e l'ora sono ancora da confermare (si giocherà nel weekend del 20-21 aprile) e in attesa di comunicazioni ufficiali, prende il via la vendita dei biglietti del settore ospiti. Da martedì 12 marzo i tifosi nerazzurri potranno acquistare i biglietti per assistere al derby nel Secondo Anello Verde, interamente dedicato agli interisti. I biglietti saranno disponibili al costo di 49€ (a cui si sommeranno le commissioni Vivaticket). Sono previste cinque fasi di vendita: dalla prima, dedicata agli abbonati del Secondo Anello Verde nella stagione 2023/24 fino alla vendita libera".