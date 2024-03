Arrivano parziali buone notizie dalla Continassa sulle condizioni del centrocampista francese, alle prese con la lussazione a un dito del piede destro. Rabiot, infatti, si è allenato ancora a parte ma è in netto miglioramento e domani dovrebbe aggregarsi al resto del gruppo per poi essere a disposizione contro il Genoa. Nessun problema per Perin

Dopo il martedì di riposo concesso da Allegri, la Juventus è tornata a correre alla Continassa per preparare il match di domenica prossima in programma alle 12:30 all'Allianz Stadium contro il Genoa di Alberto Gilardino. Dall'allenamento arrivano parziali buone notizie per Adrien Rabiot, fermo per la lussazione a un dito del piede rimediata contro il Frosinone, che già nella giornata di giovedì dovrebbe riprendere a lavorare con la squadra per poi tornare a essere a disposizione contro i rossoblù.