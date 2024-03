Il presidente della Lazio parla in un'intervista esclusiva al Tg1: "L'addio di Sarri un fulmine a ciel sereno: è stato tradito da alcuni comportamenti delle persone, c'è qualcosa di strisciante all'interno del gruppo. Il nuovo allenatore dovrà usare bastone e carota, adesso la squadra non ha più alibi"

Dopo le dimissioni di Maurizio Sarri, è il presidente della Lazio, Claudio Lotito, a parlare in un’intervista esclusiva rilasciata al Tg1: “L'addio di Sarri non era nell’aria. È stato una cosa inaspettata, un fulmine a ciel sereno. Ero in Commissione di Finanza, mi hanno chiesto ‘Ma hai esonerato Sarri?’, e io ho risposto: ‘Chi? Io? No!’. Purtroppo è stato un po' tradito da alcuni comportamenti delle persone, c’è qualcosa di strisciante all'interno del gruppo. Se mi riferisco alla squadra? Io non mi riferisco a nulla. Una squadra che batte il Bayern e poi perde con l'Udinese e non solo con l'Udinese... fatevi una domanda e datevi una risposta".