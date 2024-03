Dopo la separazione da Maurizio Sarri, in casa Lazio proseguono i contatti con Tudor, oltre a Gattuso e Scaloni. In serata in società è previsto un incontro interno per programmare il futuro

Dopo la separazione da Maurizio Sarri, la Lazio continua a progettare il suo futuro e a lavorare sulla panchina. Nel prossimo turno di campionato, contro il Frosinone, la squadra sarà guidata da Martusciello ma, nel frattempo, in serata è in programma un incontro interno in società per programmare le prossime mosse. Attualmente il club biancoceleste è in contatto con più allenatori. I nomi sono quelli di Tudor , Scaloni e Gattuso .

Il dopo Sarri

Sono dunque tre, al momento, i nomi in ballo per la panchina della Lazio. L'intenzione della società è quella di non prendere un traghettatore, ma di ingaggiare un allenatore che possa restare anche nella prossima stagione, per avviare un nuovo corso. Intanto, lo staff di Sarri - rimasto dopo le dimissioni dell'allenatore - ha trovato l'accordo per andare via dopo la partita con il Frosinone. Tutti, tranne Martusciello, che nei giorni scorsi ha detto di aver dato la propria disponibilità per proseguire. "Non si può sminuire il lavoro che è stato portato a termine finora, così come nessuno potrà minare l’impegno che d’ora in poi verrà ulteriormente profuso", ha detto.