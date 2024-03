Dove vedere Empoli-Bologna

I numeri di Empoli e Bologna

Dopo il successo per 3-0 nella gara d’andata del 1° ottobre scorso, il Bologna potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l’Empoli per la prima volta in Serie A. Il Bologna non ha mai vinto in trasferta contro l’Empoli in Serie A (4 pareggi, 5 sconfitte), contro nessuna squadra infatti i rossoblù hanno disputato più gare fuori casa senza mai ottenere alcun successo nel torneo: a quota nove anche il Como. L’Empoli ha perso le ultime due partite di campionato senza segnare, i toscani potrebbero registrare più sconfitte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra giugno e settembre 2023 (sei in quel caso, rimanendo sempre a secco di reti). Dopo sei vittorie di fila con sempre almeno due gol segnati, il Bologna ha perso l’ultimo match contro l’Inter 0-1; i rossoblù non perdono due partite di fila in campionato dal gennaio 2023 (contro Roma e Atalanta in quel caso). Il Bologna è la squadra che nel 2024 ha subito il minor numero di tiri totali in Serie A: 95 in 10 match. Nel nuovo anno solare, solo Inter (cinque) e Torino (otto) hanno subito meno reti dei rossoblù (10) in campionato. Il Bologna ha guadagnato 51 punti in questo campionato; in caso di successo in questo match salirebbe a quota 54 dopo 29 partite, esattamente gli stessi punti ottenuti nell’intera scorsa stagione di Serie A (54 ma in 38 giornate).