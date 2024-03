Nel match del sabato sera, allo stadio 'Stirpe' il Frosinone ospita la Lazio senza più Sarri in panchina. Martusciello ritrova Guendouzi e parte con Mandas in porta al posto dell'infortunato Provedel. Lazzari e Casale favoriti su Pellegrini e Gila. Davanti Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Di Francesco in attacco sceglie Cheddira, in difesa a sinistra Valeri torna a disposizione ma è in ballottaggio con Lirola. Ecco le probabili formazioni

