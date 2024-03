Juve, Allegri sorride per il ritorno di Vlahovic

Contro il Genoa Massimiliano Allegri torna ad avere a disposizione Dusan Vlahovic dopo la squalifica. Un vero e proprio talismano l'attaccante serbo che con i suoi 15 gol è stato spesso decisivo in campionato. I bianconeri si aggrappano a lui per uscire da un momento non esaltante per i risultati anche se la zona Champions è ormai blindata e il futuro Mondiale per Club porterà grandi benefici alle casse bianconere

Cento milioni di buone ragioni. La Juve guarda con impazienza alla Champions degli altri. L’ambizione di tornare protagonista in Europa è proporzionale alle esigenze di bilancio perché al 31 dicembre 2023 la società ha chiuso la semestrale con una perdita di 95,1 milioni, in peggioramento di 65 milioni rispetto a un anno prima. In pratica, il vuoto lasciato dalla mancata partecipazione alla Champions che il prossimo anno - insieme al Mondiale per Club - dovrebbe garantire almeno 100 milioni di ricavi. Qualificazione essenziale per le casse bianconere, ma serve anche un finale di stagione che riporti entusiasmo dopo i fischi sentiti con l’Atalanta e 45 giorni in cui la Juve ha fatto 6 punti su 21 disponibili, quinta peggiore squadra della serie A nelle ultime 7 giornate. Ha voglia di tornare subito protagonista Vlahovic che ha scontato la squalifica. Quindici gol per il serbo: 6 hanno sbloccato il risultato e 8 sono stati decisivi. Considerando la classifica dei bomber negli ultimi due campionati è terzo insieme a Giroud a quota 25. In questo 2024 non è mai rimasto senza segnare per due volte di fila. L’ultima volta era successo a dicembre contro Monza, Genoa e Napoli, a cui non è riuscito a fare gol l’ultima partita che ha giocato sbagliando un paio di occasioni e facendo autocritica con grande umiltà. Allegri conta anche su questa progressione aritmetica per rivedere segnare Vlahovic contro il Genoa e tornare a festeggiare una vittoria. Con sguardo sul futuro e i milioni della Champions.