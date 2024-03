Dopo aver saltato la trasferta di Europa League in Inghilterra per un'infiammazione all'anca, venerdì 15 marzo Lukaku non si è allenato. Va dunque verso il forfait contro il Sassuolo, ultima partita prima della pausa Nazionali: la decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore. Nel video, le ultime news da Trigoria

GLI INDISPONIBILI DELLA 29^ GIORNATA