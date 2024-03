Una giornata di squalifica ad Henry, 4 all'ormai ex allenatore del Lecce D'Aversa. Queste le decisioni del giudice sportivo dopo i fatti di Lecce-Verona. Thiago Motta è senza la sua punta di diamante Zirkzee, Bonaventura salta l'Atalanta mentre Allegri punta a ritrovare Rabiot. Lazio, escluse fratture alla caviglia per Provedel, che però dovrà stare fuori per un po'. Ecco nel dettaglio la situazione degli infortunati e degli indisponibili in A squadra per squadra

QUATTRO GIORNATE A D'AVERSA: I DETTAGLI