E un Di Francesco scuro in volto quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta interna (sesto ko da febbraio e terzultimo posto in classifica) contro la Lazio. L'allenatore del Frosinone recrimina per le opportunità sciupate sulla situazione di vantaggio e per gli errori commessi in occasione delle reti subite. "Facciamo i complimenti al Frosinone per i primi 35 minuti - ha detto -. Dispiace come sempre ultimamente, sono anche stufo di rispondere sempre allo stesso modo per quelle che sono le prestazioni. Mi fa rabbia che nel momento in cui avevamo la partita in mano dovevamo essere più determinati nell’andarla a chiudere . Nella prima opportunità in cui abbiamo difeso molto male abbiamo preso un gol stupido , facilmente intuibile, dovevamo avere una presa di posizione diversa dentro l’area. Peccato poi abbiamo preso due gol su calcio piazzato, Castellanos ha fatto gol all’andata e oggi al primo pallone. Ed è un peccato per una partita giocata anche con tanta qualità in alcuni momenti, dover parlare di una sconfitta dà fastidio. La rete di Zaccagni? Quando si è in una situazione del genere il primo centrale era fuori, Romagnoli, era andato a chiudere una palla in zona, poi i due devono andare a coprire la porta insieme invece nessuno dei due è andato, dal mio punto di vista ci deve andare per primo il centrale che deve andare a coprire una palla del genere. Il loro giocatore poteva metterla solo davanti col cross, impossibile metterla dietro, dovevamo essere più bravi a mantenere la posizione. Questa rete viene dopo tantissime cose fatte bene e questo mi dispiace: perché se ci avessero dominato… così come successo contro la Roma. Queste disattenzioni ci capitano troppo spesso e le paghiamo ".

"Ci sta che ci sia ansia, ma dobbiamo togliercela subito"

“Nel momento in cui fai bene magari concedi qualcosa anche per caratteristiche, per provare a giocartela con squadre forti – ha proseguito Di Francesco -. Se avessimo preso un contropiede ti dispiace, ma in questa situazione qua è solo un errore tattico, dove l’attenzione in alcuni momenti della gara cala. E io non posso continuare ad allenarla. I troppi gol presi diventano anche un difetto di questa squadra, ma analizzerei anche come li abbiamo presi. Ci sta che le 60 reti incassate possano provocare un ansia, ma dobbiamo togliercela subito se no non veniamo fuori. Al primo tiro abbiamo subito gol, lo stesso era successo col Sassuolo. Dobbiamo abbassare al minimo quelli che sono gli errori e cercare di continuare a lavorarci, il fatto che ci sia un po’ di paura è normale perché ci ritroviamo in questa posizione di classifica ma bisogna essere forti anche in questo, bisogna maturare in questa direzione se no non si va da nessuna parte. Ho anche detto che volevo giocare male e cercare di portare dei punti a casa, però questi ragazzi si sono allenati tutto questo tempo in una direzione e non gliela cambi, lo dico in senso positivo. Non siamo però ripagati da questo. Mi dicono e se ti abbassi e ti difendi meglio, avete visto oggi? Tre gol presi così. Mi auguro che saremo maggiormente concreti sia in fase offensiva che in fase difensiva”.