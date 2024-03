Allegri: "Milik torna dopo la sosta. Rabiot è ok"

Vigilia di campionato per la Juventus, che domani alle 12:30 scenderà in campo all'Allianz Stadium contro il Genoa (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa: "Abbiamo perso Milik, verrà rivalutato dopo la sosta. Torna Rabiot. Abbiamo lavorato bene in settimana, ieri siamo rimasti in ritiro alla Continassa perché sappiamo qual è l'importanza di questa partita"

ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT