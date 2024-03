Allegri ritrova Vlahovic dopo il turno di squalifica ma perde Milik, out almeno un mese per una lesione muscolare alla coscia sinistra. Rabiot recuperato ma dovrebbe partire dalla panchina. Di nuovo Kostic in fascia a sinistra, De Sciglio torna tra i convocati dopo 11 mesi Nel Genoa Gilardino verso la conferma della coppia Gudmundsson-Retegui. Partita live domenica alle 12.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

