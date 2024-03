Non è stato un Lecce brillantissimo quello visto a Salerno, ma è stato un Lecce in grado di conquistare la prima vittoria in trasferta della stagione. Luca Gotti, all'esordio in panchina, era consapevole dell'importanza di questo successo: "Durante il campionato ci sono momenti particolari e situazioni da leggere. La squadra veniva da una partita con strascichi invasivi ed era necessario fare punti per poter ripartire con tranquillità. Le parate di Falcone? Sappiamo di avere un grande portiere. Non abbiamo sofferto le trame avversarie, ma soprattutto i loro cross perché hanno due/tre giocatori di grande fisicità. Mi porto via da Salerno la prestazione di grande equilibrio e la voglia dell'intera squadra".

