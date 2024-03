Allegri-studio Sky, duro botta e risposta

Lo 0-0 col Genoa segna la terza partita di fila senza successi per la Juventus: 7 punti raccolti nelle ultime 8 giornate, secondo posto perso ai danni del Milan e il terzo che torna in discussione, visto come corre il Bologna alle spalle. "La classifica non ci crea nessun imbarazzo o nervosismo, ma solo responsabilità: il posto in Champions è ancora lontano 11 punti e abbiamo 9 partite per raggiungerlo", ha dichiarato nel post partita Massimiliano Allegri , protagonista anche di un duro botta e risposta con lo studio di Sky Sport.

La ricostruzione

Tutto nasce dal cambio Chiesa-Yildiz, invece del tridente caldeggiato dal pubblico dello Stadium: "Tridente? Tutto è possibile, ma c'è un problema: bisogna fare dei risultati. Il termometro della squadra in settimana ce l'ho io, abbiamo un obiettivo da raggiungere che è l'ingresso in Champions e in questi momenti si può anche creare confusione". E di fronte all'obiezione avanzata da Marco Bucciantini che - forse - sarebbe stata una mossa anche 'politicamente' sensata, Allegri replica: "Ma io faccio l'allenatore, non il politico. Io non devo andare dietro al pubblico". "Ma così i risultati non stanno arrivando", lo incalza Gianfranco Teotino e Allegri: "Scusi, mi sembra che siamo terzi, attualmente. Lei sa come si fa l'allenatore? Io non so come si fa il giornalista, non mi permetto di dire al giornalista come si fa il suo mestiere". "Allora faccio la domanda - riprende Teotino -: come mai in questo modo sono arrivati 7 punti nelle ultime 8 partite?". "E io posso rispondere come mai nelle prime 19 abbiamo fatto 46 punti? - la replica di Allegri - Faccio delle scelte per la squadra, poi magari sbaglio. Ma voi non dovete capire, voi dovete solo fare domande. Tanto cosa capite... La squadra la alleno io"