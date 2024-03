Dove vedere Juventus-Genoa

La partita tra Juventus e Genoa, valida per la 29^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 17 marzo alle 12.30 in diretta su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Giancarlo Marocchi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Paolo Aghemo e Giovanni Guardalà. Inoltre appuntamento con 'La Casa dello Sport- Day' dalle ore 11.30 e alle 14.30 con Giorgia Cenni in compagnia di Marco Bucciantini, Gianfranco Teotino e Giancarlo Marocchi in collegamento da Torino.

I numeri di Juventus e Genoa

Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime due sfide contro la Juventus in Serie A (1 vittoria, 1 pareggio) e non registra una serie senza sconfitte più lunga contro la Vecchia Signora da un periodo compreso tra febbraio 1990 e ottobre 1991 (serie di quattro in quel caso). La gara di andata tra Juventus e Genoa è terminata 1-1 e solo due volte queste due squadre hanno pareggiato entrambi gli incontri stagionali in Serie A: nel 1936/37 (sotto la guida rispettivamente di Virginio Rosetta e Hermann Felsner) e nel 2011/12 (con Antonio Conte e Alberto Malesani prima e Pasquale Marino poi sulle panchine). La Juventus è imbattuta da 19 gare casalinghe di fila contro il Genoa in Serie A (15 vittorie, 4 pari) e in questo parziale ha subito in media soltanto 0,6 gol a partita, mantenendo la porta inviolata 10 volte, inclusa la sfida più recente (2-0, il 5 dicembre 2021). Nelle ultime sette giornate (dall’inizio del 22° turno), la Juventus ha raccolto sei punti (1 vittoria, 3 pari, 3 sconfitte) e solo quattro squadre hanno avuto un rendimento inferiore; inoltre, i bianconeri hanno subito due gol in ciascuna delle ultime quattro gare e non arrivano a cinque dal marzo 1962. Il Genoa arriva da due sconfitte di fila in Serie A e in questo campionato non ha mai incassato tre ko di fila. Il Genoa non ha vinto nessuna delle ultime 20 partite contro squadre nelle prime tre posizioni ad inizio giornata in Serie A (5 pari, 15 sconfitte); l’ultimo successo del genere è stato proprio contro la Juventus, curiosamente nello stesso giorno della prossima sfida: 17 marzo 2019, un 2-0 sotto la guida di Cesare Prandelli contro i bianconeri di Massimiliano Allegri.