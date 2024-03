Barone in terapia intensiva, i figli in ospedale

Nato a Pozzallo, in Sicilia, il 20 marzo 1966, Barone all'età di 8 anni si è trasferito con la famiglia negli Stati Uniti, a Brooklyn. Dal novembre del 2019 è ufficialmente il direttore generale della Fiorentina, ma il suo legame con il presidente Rocco Commisso è precedente all'avventura a Firenze. Proprio Commisso, infatti, lo ha nominato nel 2017 vicepresidente dei New York Cosmos, subito dopo averne acquisito la quota di maggioranza salvandoli dal fallimento. Difatti l'imprenditore di origini calabresi, dopo averlo inviato a Firenze in sua vece in attesa di chiudere la trattativa con i Della Valle, gli ha poi affidato la gestione e conduzione della Fiorentina fin dai primi tempi. È Barone a rappresentare il club viola nei consigli di Lega, è sempre lui a occuparsi in prima persona del mercato ma pure dei progetti del Viola Park e della vicenda stadio. Il manager siciliano è sposato con Camilla che gli ha dato quattro figli