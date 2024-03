Juventus, Scanavino esprime fiducia in Allegri e nella squadra

In occasione dei lavori della prima edizione dello Juventus Business Forum Maurizio Scanavino, Chief Executive Officer della Juventus ha parlato anche di Allegri e del momento della squadra bianconera: "C’è grande fiducia nella squadra e nell’allenatore, tutti insieme stiamo lavorando per trovare la chiave per ripartire al più presto e centrare gli obiettivi della stagione: la qualificazione in Champions League e il raggiungimento della finale di Coppa Italia"

Il Ceo della Juventus Maurizio Scanavino ha dato il via all'Allianz Stadium ai lavori della prima edizione dello Juventus Business Forum, incontro con le numerose aziende collegate al club bianconero. Scanavino, oltre a sottolineare la crescita del numero di spettatori allo stadio e l'aumento esponenziale di interesse intorno al club anche grazie ai canali social è intervenuto anche sul momento della squadra e di Massimiliano Allegri: " Questa stagione è iniziata con entusiasmo e con grande successo di risultati; in questo momento siamo in una fase un po’ complicata. Sul campo a volte non siamo stati così brillanti, ma altre volte le prestazioni sono state molto positive e non siamo riusciti a ottenere quanto meritavamo. Per questo non ci abbattiamo, c’è grande fiducia nella squadra e nell’allenatore, tutti insieme stiamo lavorando per trovare la chiave per ripartire al più presto e centrare gli obiettivi della stagione in corso: la qualificazione in Champions League e il raggiungimento della finale di Coppa Italia"