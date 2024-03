Dal ritiro della nazionale francese parla il centrocampista juventino: "Futuro? Non ho ancora deciso ma non c'è fretta. Giocare Champions e Mondiale per Club sicuramente influiranno sulla mia scelta, sarebbe meglio decidere prima dell'Europeo. Ritorno al Psg? Non è una mia priorità". Poi sul connazionale Pogba: "Ci sentiamo, a Paul quattro anni sembrano troppi, speriamo che la squalifica venga ridotta"

“Non ho ancora deciso sul mio futuro alla Juve, non c'è fretta: sicuramente giocare la Champions e il Mondiale per club sono fattori che influenzeranno la mia scelta”: Adrien Rabiot parla del proprio futuro dal ritiro della nazionale francese. "Sarebbe meglio prendere una decisione prima dell’Europeo, per essere più tranquillo -le parole del centrocampista, in scadenza di contratto a giugno- L’anno scorso sono rimasto alla Juve sapendo che non avrei giocato le coppe, è stata una scelta importante. Dovrò rifletterci bene, arrivo a un'età importante per la mia carriera ma adesso sono concentrato sulla stagione in corso e a recuperare da questo piccolo problemino (la lussazione a un alluce, ndr): a fine campionato parlerò con la dirigenza e vedremo".