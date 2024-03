Lo ha annunciato il responsabile delle competizioni della Lega Serie A Andrea Butti. Per la quarta giornata ci sarà da attendere il sorteggio Uefa per la nuova super Champions League

C'è la data di inizio del prossimo campionato di Serie A: sabato 17 agosto. Ad annunciare le prime informazioni sulla stagione 2024-25 ci ha pensato il responsabile delle competizioni della Lega Serie A, Andrea Butti, in un intervento a Telelombardia: "Si disputeranno tre giornate: il weekend del 17-18 agosto, quello del 24-25 e quello del 31 agosto-1 settembre, poi ci sarà la pausa per le nazionali", cioè per la Nations League 2024-25, le cui prime due giornate sono in programma dal 5 al 10 settembre.

La Champions su tre giorni

Le prime indicazioni si fermano alle prime tre giornate, per la quarta ci sarà da attendere la formazione della nuova super Champions con cambio di formato: "L'anno prossimo la nuova Champions si giocherà martedì, mercoledì e giovedì - ha proseguito Butti -, quindi a inizio campionato dovremo aspettare il sorteggio per organizzare la quarta giornata". Come comunicato dall'Uefa, il sorteggio per la "fase di campionato" della nuova Champions è previsto per giovedì 29 agosto 2024.