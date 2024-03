Nella giornata di domani la Procura Figc ascolterà in video conferenza Francesco Acerbi per fare chiarezza sull'episodio durante il secondo tempo di Inter-Napoli: intanto il difensore oggi torna ad allenarsi ad Appiano. Entro il weekend anche l'audizione di Juan Jesus, di eventuali altri testimoni e la chiusura delle indagini. La settimana prossima la sentenza del giudice sportivo, prima della ripresa della Serie A JUAN JESUS, IL NUOVO VIDEO DEL NAPOLI

Domani l’audizione di Francesco Acerbi, entro il weekend anche quella di Juan Jesus. Sono queste le tempistiche della Procura Federale per ascoltare la versione dei due protagonisti sul caso del presunto insulto razzista rivolto dal difensore interista a quello brasiliano domenica sera durante Inter-Napoli. I due calciatori saranno dunque sentiti dalla Procura Figc per fare chiarezza sulle versioni discordanti. Questo venerdì toccherà a Francesco Acerbi, che oggi torna ad allenarsi insieme con gli altri calciatori non convocati con le loro nazionali e che domani sarà collegato in video conferenza da Appiano Gentile, affiancato dall'avvocato dell'Inter Angelo Capellini e da un ispettore della procura alla Pinetina. Il procuratore federale Chiné invece raccoglierà la sua testimonianza collegato da Roma. Stessa modalità, probabilmente, per Juan Jesus, di cui però non si conosce con esattezza la data dell'audizione (sicuramente entro il fine settimana, sempre che non sia già avvenuta nelle scorse ore).

Testimoni e immagini Oltre ai diretti interessati, la Procura federale può ascoltare anche l'arbitro ed eventuali altri testimoni presenti domenica a San Siro. Inoltre sta analizzando tutte le immagini disponibili di Inter-Napoli. In particolare, c'è un'immagine che non scioglie del tutto i dubbi su quanto detto dal difensore interista ma è significativa per ricostruire l’accaduto: poco prima dello sfogo del difensore del Napoli con l'arbitro La Penna, sugli sviluppi di un calcio d'angolo c'è un corpo a corpo tra i due avversari: Acerbi va a terra e, quando si rialza, sembra dire qualcosa a Juan Jesus che lo rincorre e gli dà una spallata facendolo cadere. Successivamente l'Inter attacca e da centrocampo Acerbi sembra fare il gesto del "no" con la mano alta da lontano verso la difesa del Napoli. Le immagini sono sempre in campo largo quindi è impossibile dire di più e tantomeno decifrare il labiale, fatto sta che dopo pochi secondi il gioco si interrompe e Juan Jesus si reca dall'arbitro per denunciare il comportamento dell'avversario. VIDEO Caso Acerbi, le immagini al vaglio della Procura