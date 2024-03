Sarà un inizio settimana carico di attese per Simone Inzaghi. L'ultimo allenamento della settimana prima della pausa decisa fino a mercoledì prossimo per tutti i calciatori che non sono andati in Nazionale, non ha portato grandi novità. Ce ne saranno invece all'inizio della prossima anzitutto per Stefan De Vrij che si sottoporrà ad accertamenti per chiarire l'entità del problema muscolare agli adduttori occorsogli durante gli allenamenti con la Nazionale olandese. Da capire poi come finirà la vicenda Acerbi-Juan Jesus davanti al Giudice Sportivo dopo le indagini della Procura Figc sul presunto caso di razzismo in campo durante Inter-Napoli con possibile lunga squalifica per il difensore nerazzurro escluso intanto anche dai convocati della Nazionale. Sul fronte infortuni sono in ripresa Carlos Augusto e Sensi che dovrebbero ritornare in gruppo fra giovedì e venerdì prossimo ed essere a disposizione per l'Empoli. Più indietro Cuadrado e Arnautovic che proseguono con il loro programma riabilitativo

