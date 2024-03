Un difensore di qua, un difensore di là. Non è un momento felice per la Milano calcistica dal punto di vista del reparto arretrato. Se De Vrij è infatti tornato dall'Olanda con un problema muscolare e Acerbi è in attesa di sapere se e per quanto verrà squalificato, Pioli non può essere molto più felice del collega Inzaghi. Durante il secondo tempo dell'amichevole tra Danimarca e Svizzera, nella quale tra le altre cose si è fatto male anche Sommer, Simon Kjaer ha chiesto il cambio a causa di un problema muscolare che non gli ha permesso di continuare a giocare. Dopo aver messo fuori il pallone volontariamente, Kjaer si è accasciato a terra e dopo l'intervento dei sanitari ha lasciato il campo camminando normalmente e sulle proprie gambe. La speranza per Pioli, che nelle prossime ore accoglierà il giocatore in attesa degli esami, è che il danese sia riuscito a fermarsi in tempo per evitare gravi conseguenze e che la sua assenza non sia prolungata. Il prossimo 11 aprile, infatti, a San Siro arriva la Roma per l'andata dei quarti di finale di Europa League e il Milan sarà già sicuramente privo sia di Tomori, squalificato, che di Kalulu, fuori fino almeno a metà aprile.